Cantora holandesa Aischa faz show no Rio Vermelho

Vivendo no Brasil, a cantora holandesa Aischa volta aos palcos em Salvador acompanhada pelo pianista Isaias Rabelo nesta sexta-feira (7). O show será às 20h, no Dois Cafés Sabor e Arte, no Rio Vermelho.

A cantora, que nasceu em Amsterdam, e há 10 anos vive entre o Brasil e a Holanda, incluiu no repertório algumas das suas músicas prediletas, do jazz ao funk, de Rita Lee a Michael Jackson.

Na Bahia, Aischa já tocou na Jam no MAM, e fez apresentações no Tom do Sabor, D’Venetta e no Festival de Jazz do Capão.

Show: sexta-feira (7), 20h, 7 de junho com o pianista Isaias Rabelo

Onde: Dois Cafés Sabor e Arte, Rua Odilon Santos, 84, Rio Vermelho.