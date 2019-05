Cantora Jó faz estreia de carreira solo na Sala do Coro do TCA

A cantora Joelma Silva, ou apenas Jó, é conhecida no axé baiano por atuar como back in vocal de artistas como Daniela Mercury, Carlinhos Brown e, atualmente, Claudia Leitte.

Agora, Jó faz sua primeira apresentação como cantora solo e mostra repertório com composições de artistas baianos que vão de Assis Valente (1911-1958) a Carlinhos Brown, além de músicas inéditas como Ao Meu Alcance, que dá nome ao novo álbum.

Show Joelma Silva

O quê: Lançamento do álbum Ao Meu Alcance, de Jó

Quando: Terça-feira (7), às 20h

Onde: Sala do Coro TCA (Campo Grande)

Ingresso: R$30 | R$15.

Venda: Site Ingresso rápido, bilheteria do teatro e SAC´s barra e bela vista