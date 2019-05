Cantora lança nova temporada de boleros em bares do Centro de Salvador

No embalo do mês das mães, a cantora baiana Naiara Negreiros lança nesta sexta-feira (3) a 2ª temporada de apresentações de boleros em bares e restaurantes do Centro de Salvador. São quatro apresentações confirmadas até o final de maio.

Desta vez, além da música, a cantora incluirá no circuito debates sobre feminismo e sobre a presença da mulher na sociedade atual.

Além de artista, Naiara também é mãe e advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-BA. Por isso, pretende colocar sua experiência na música, a militância e maternidade, além de ouvir histórias das espectadoras.

Os shows de bolero nesta temporada ocorrerão em parceria com estabelecimentos de menor porte, oferecendo sets musicais adaptáveis com a ideia de restabelecer o contato com o público, e fomentar o comércio local. Na roda de conversa, os assuntos devem girar em torno de aspectos jurídicos e sociais da mulher enquanto mãe.

“Será mais uma realização! É um desafio diário quando nos tornamos mãe e não queremos ser só mães. A romantização da maternidade omite nossos conflitos e nos tornam alvos de um série de imposições comportamentais machistas, de como devemos ser e agir quando optamos também pela maternidade”, afirma a artista.



Naiara Negreiros revela ainda que após maturar o projeto, traz para a nova temporada músicas que vão de Dolores Duran à roqueira Pitty.

Confira abaixo a agenda de shows já confirmados e acompanhe nas redes sociais da artista as novidades sobre novas apresentações no período: