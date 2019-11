O arrocha da cantora Malu é a grande atração do CORREIO na edição da próxima terça-feira (18).

Uma das novas vozes românticas do país, a jovem de Vitória da Conquista lança seu CD Marque Suas Amigas, que, além da canção Marque Sua Amiga Aí, que já conta com mais de 100 mil visualizações no YouTube, traz outras autorais como Tô Nem Aí, Modo Malu Ativado e Te Desejo Nada Não.

No total, serão 35 mil cópias encartadas na edição especial do jornal, que será vendido por R$1,75 junto com o disco.