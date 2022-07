Cantora Maraisa comenta áudio vazado por ex-affair: 'Não existe segunda chance'

A cantora Maraísa não gostou nada de ver o nome dela exposto na internet após um antigo romance divulgar um áudio dela sendo ríspida com ele. Nas redes sociais, a irmã de Maiara esclareceu a situação.

"Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou discreta. Não saio dando satisfação sobre relacionamentos na internet. Isso é uma coisa pra ser vivida a dois. Mas como vocês estão vendo, vazou esse áudio que o “cidadão” recebeu no qual eu precisei ser um pouco mais ríspida. Porque, para mim, não existe segunda chance. Dificilmente eu volto atrás. Mas já que ele tornou isso público, só quero mandar um recado: JÁ ERA, meu filho!!! Agora eu estou me preparando pro show. Logo mais eu volto pra explicar melhor essa situação!", escreveu em seu Twitter.

Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou discreta. Não saio dando satisfação sobre relacionamentos na internet. Isso é uma coisa pra ser vivida a dois. Mas como vocês estão vendo, vazou esse áudio que o “cidadão” recebeu no qual eu precisei ser um pouco mais ríspida… pic.twitter.com/brpHcsf4b9 — Maraisa ???? (@Maraisa) July 29, 2022

Em seguida, a cantora compartilhou o áudio. No vídeo, ela fala as seguintes palavras para o rapaz: "Olha você quer saber é o seguinte: eu estou te mandando esse áudio aqui porque parece que você não está entendendo, eu estou digitando e você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não quero mais ver você, já era meu filho, acabou. Se você quiser me ver me procura no Instagram, dá um Google, porque te encontrar eu não vou mais, já era", disse a cantora.

A situação gerou memes e até comentários de famosos, como o cantor Murilo Huff, amigo da cantora. No Twitter, ele brincou com a situação. "Eu não sei pra quem a Maraisa mandou esse áudio, mas estou com dó do caboco [sic]".