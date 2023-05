Cantora-mirim da Bahia, Lilica Rocha se encontra com Alicia Keys

A pequena Lilica Rocha, de apenas 9 anos, teve um encontro especial com Alicia Keys. A cantora estadunidense está no Brasil e se apresentou na noite da última quarta-feira, 03, no Rio de Janeiro. Em um momento reservado, Lilica cantou com Alicia, além de conversaram sobre música.

"Alicia Keys é uma grande inspiração para mim. Encontrar com ela foi muito, muito, muito especial. Um lindo sonho realizado. Ela é uma diva da música mundial. Quando eu crescer, eu quero ser como ela", revela Lilica que segue na capital carioca para agenda artística.

Em novembro do ano passado, Alicia Keys compartilhou em seu Instagram um vídeo da artista baiana cantando “Ain’t Go No, I Got Life’, de Nina Simone. Alicia publicou o vídeo em seu feed e revelou que estava encantada com a performance de Lilica.

Na última segunda-feira (1º), dia em que Alicia desembarcou no Brasil, Lilica postou no Instagram uma homenagem cantando e tocando a canção "If i ain't got you", desejando boas vindas.