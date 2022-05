Cantora Neila Kadhí lança música nova no dia 27 de maio

A cantora e multi-instrumentista Neila Kadhí lança no dia 27 de maio "Sua Pessoa", música que será prévia do seu novo álbum, "Feitura". É o segundo single da série de lançamentos que a artista fará até julho, quando o disco, que é primeiro da cantora, será lançado.

O trabalho de divulgação do álbum começou no mês passado, com lançamento da música "Apetite". Com ‘Sua Pessoa’, a artista continua no mesmo clima romântico e apaixonado, buscando enfatizar a diversidade rítmica e poética do álbum.

“Sua Pessoa e Apetite se cruzam nas temáticas amorosas, porém, Sua Pessoa é carregada de intensidades, com uma pegada low-fi", compara a Neila.

Escute "Apetite":

O álbum terá nove músicas, cada uma com a participação de uma artista de diferentes partes do mundo. Em "Sua Pessoa", a parceria foi com a cantora e compositora Camila Costa, do Rio, que produz a faixa com Neila, e com a cantora e atriz Ana Baird, também do Rio.

A música faz uma brincadeira com características de pessoas de signos regidos pelo elemento fogo. "Eu tava à toa, na sua pessoa, fogo, feroz, fatal!/ Fiquei aqui pensando em tudo que eu sentia/ E o clima quente que cabia/na cama, na cena, à toa, no ato”, diz trecho da letra.

Segundo a artista, uma das principais inspirações para a canção foi o casal Luhli e Lucina, artistas expoentes da música brasileira, que viveram uma relação amorosa na década de 1970 e foram parceiras em mais de 800 canções, algumas delas, imortalizadas por Ney Matogrosso. Além disso, ‘Sua Pessoa’ bebe também da influência sonora e estética de artistas como Alzira E e Itamar Assumpção.

Neila Kadhí é cantora, compositora, multi-instrumentista, produtora musical, mestranda em Música pela USP e especializada em Electronic Music Producer pela Garnish School, em Los Angeles. A artista, com quase 20 anos de atuação no mercado musical, tem ampla atuação nos palcos e circulou recentemente com o Musical ELZA, onde pilotava as bases eletrônicas, guitarra e pandeiro. Em sua atuação como pesquisadora, Neila investiga e problematiza a presença das mulheres na música e na tecnologia.

Ficha Técnica:

Música: Sua Pessoa

Compositoras: Neila Kadhí, Camila Costa, Ana Baird

Produção Musical e Arranjo: Neila Kadhí e Camila Costa

Voz, guitarra, Baixo Synth, violão, percussão corporal e beats: Neila Kadhí

Vocal, Violão e Organelle: Camila Costa

Mixagem: Sebastian Notini

Masterização: Vicente Dias

Distribuidora: YB Music

Foto de capa: Levy Costa

Design da capa: Gabriel Barreto