Cantora pernambucana Flaira Ferro encerra Festa VivaLivro

A cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro encerra a Festa Literária Internacional VivaLivro - Literatura como Acolhimento, neste sábado (27), com pocket show às 19h. Nascida em Recife, a artista tem se destacado no cenário da música independente e autoral brasileira com um trabalho que passeia entre elementos de música pop, rock, frevo, beats eletrônicos e um tanto de discurso político e existencial.

Em 2015, Flaira lançou ‘Cordões umbilicais’, seu disco de estreia. ‘Virada na Jiraya’ é o segundo álbum da artista. Atualmente, ela trabalha na criação de projetos que relacionam música, dança e poesia.

On line e gratuita, a Festa Literária Internacional VivaLivro - Literatura como Acolhimento teve início na quarta-feira (24). Até este sábado (27), estão sendo realizadas conversas literárias, oficinas, contação de histórias e lançamentos de livros, com nomes como Ailton Krenak, Goya Lopes, Maria Isabel Gonçalves, José Eduardo Ferreira Santos, Rosane Borges, Délcio Teobaldo, Sara Bertrand, Gusti Rosemfet, Ousman Umar, entre outros. A programação completa está no site www.festavivalivro.org, onde também é possível realizar as inscrições.

Veja a programação deste sábado (27)

9h30 | Oficina - Qual o lugar da literatura negra em seu repertório de leitura?, com Neide Almeida

10h | Contação de histórias com Mira Silva + Mariana Caribé + Emília Nuñez + Helena Nascimento.

14h | Oficina - Qual o lugar da literatura negra em seu repertório de leitura?, com Neide Almeida (continuação)

16h | Mesa 6 - Por um mundo sem fronteiras, é possível?, com Alberto Acosta + Ailton Krenak.

Mediação: Dolores Prades e Valéria Pergentino

18h | Lançamento do Livro - Tecelagem - uma história ilustrada, de Goya Lopes

19 h | Encerramento: Pocket show de Flaira Ferro