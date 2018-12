Cantora sertaneja Maria Clara lança CD com o CORREIO em dezembro

Um dos mais novos nomes do sertanejo no Brasil, a cantora pernambucana Maria Clara lança CD encartado no CORREIO no próximo dia 18 de dezembro (terça). Comparada a Marília Mendonça, a artista de apenas 18 anos já fez participações em shows de Maiara & Maraisa, Jonas Esticados, Gabriel Diniz, Naiara Azevedo e Mara Pavanelly.

(Foto: Divulgação)

Dentre as músicas do álbum que ela lança junto ao jornal estão Teste de Fidelidade, Cheiro de Amante, Status Que Eu Não Queria. As principais músicas de trabalho de Maria Clara são Medo de Carência, Três Metros Acima do Céu, com participação de Gabriel Diniz e Virei Réu e Mil Vidas, participação de Ciel Rodrigues.

Ela também tem uma parceria com Aldair Playboy, Stand-by, lançada em novembro deste ano. " Tá com medo de mim né? Te entendo demais Mas, não vou desistir, eu vou tá sempre aqui em stand by Só não me diga bye bye Só não me diga bye bye", dizem os versos. No YouTube, onde foi postado há um mês, o clipe já tem mais de 4 milhões de visualizações.

Nos shows, o repertório é misto de canções autorais, de parceiros e regravações. Ela incluiu músicas de Marilia Mendonça (De Quem é A Culpa, Entre Quatro Paredes), Maiara e Maraisa (Bengala e Crochê e Sorte Que Cê Beija Bem) e Matheus e Kauan (Antídoto, Ao Vivo e A Cores e Se Amasse Ele).