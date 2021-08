Cantora Simaria anuncia fim de casamento

a cantora Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, anunciou em suas redes sociais, que se separou do espanhol Vicente Escrig, com quem estava casada há 14 anos. O casal tem dois filhos Giovanna, de 8 anos de idade, e Pawel, de 5. Há alguns meses, já circulavam rumores de uma possível separação.

"Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia."