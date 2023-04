Cantora Yasmin Santos detalha assalto na porta de casa: 'Apontaram a arma'

Momentos de terror que a cantora Yasmin Santos viveu na noite desta quarta-feira (26), foram contadas pela artista nas redes sociais. A famosa revelou que foi assaltada na porta da sua casa, ao lado da namorada, Ana Sprot.

De acordo com a cantora, quatro homens em duas motos estavam armados e pararam em frente a residência, rendendo as jovens após ela voltarem da igreja. A namorada da cantora revelou que o assalto aconteceu em São Paulo, sem citar o local exato.

"Estou bem, levaram apenas meu celular e foi um livramento de Deus", escreveu Yasmin. Em seguida, ela detalhou o desespero e que foi vítima de agressões dos assaltantes.

"Puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o braço, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular, mas assim, inclusive já comprei outro. Estou tentando recuperar o Whatsapp. Enfim, fica o trauma aí. Para dormir foi bem complicada essa noite, muita crise de ansiedade. Mas o que importa é que está tudo bem", comentou.

Com medo dos assaltantes voltarem, Yasmin não dormiu em casa com a namorada, e decidiu descansar em um hotel. Em seguida, foram para um Airbnb. "A gente não tem nem coragem de voltar para dormir lá", disse.

"Aos amigos, fãs, família, está tudo certo, a Ana também está bem. Quando aconteceu tudo, minha mãe correu lá para casa com meu padrasto. Depois, meu empresário já chegou, a viatura da polícia também, passamos todas as informações para eles, abrimos B.O.", finalizou.