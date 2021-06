Cantoras Liniker e Linn da Quebrada estão na capa da Vogue

Mulheres trans, as cantoras Liniker e Linn da Quebrada vestem Gucci e são capa da capa digital Vogue Pride, lançada nesta terça (1) em edição que dá início à programação da revista em torno do Mês do Orgulho LGBTQIA+. As artistas ainda estrelarão a série Manhãs de Setembro, que será lançada no dia 25 de junho, na plataforma Amazon Prime Video, em mais de 240 países.

A produção nacional, gravada no Brasil e no Urugai, é produzida pela O2 Filmes e dirigida por Luis Pinheiro e Dainara Toffoli. Gero Camilo, Paulo Miklos, Isa Ordoñez, Clodd Dias, Gustavo Coelho e Linn da Quebrada completam o casting da série.

Além da foto das duas juntas, cada uma delas deu close sozinha em uma capa. As fotos são de Mariana Maltoni e o styling de Maika Mano.

No Twitter, Linn da Quebrada, festejou: "A primeira capa a gente não esquece, né non?"

a primeira capa a gente não esquece, neh nom??! ????????????????????

minha irmã & eu.

tatas. @oficialliniker ????

não digo que te amo pq nem o amor da conta.



grata, @VogueBRoficial & toda equipe envolvida.

foi tudoooooo !!!

???????? pic.twitter.com/DyK6rrFskO — Linn da Quebrada (@linndaquebrada) June 1, 2021