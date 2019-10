Cantuai propõe olhar transformador para a moda

Antes de conceber as peças que a Cantuai vai apresentar em novembro, no Afro Fashion Day, as criadoras da marca, Paola Mari e Elini Maria, convidaram a stylist da grife, Hanna Gomes, para participar do processo criativo. "Convidamos ela porque acreditamos que saberia contar melhor do que nós sobre o preconceito que sofre", explica Paola.

Negra, Hanna ajudou a pensar nas peças inspiradas no bloco afro Malê Debalê, que surgiu da resistência contra o preconceito racial.

Desfile coletivo, o Afro Fashion Day esse ano terá como tema as estampas que dão identidade ao blocos afro de Salvador. Além do Malê, serão homenageados o Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy e Cortejo Afro. Após um sorteio, cada grupo de marcas e estilistas está criando roupas inspiradas em uma agremiação. Já os designers de acessórios estão livres na produção das peças.

Sobre a Cantuai

"Somos uma marca 100% brasileira expandindo nossos valores pelo mundo", conta Paola, que revela ter como principal objetivo “transmitir um novo olhar para o mundo. Um olhar transformador, cuidadoso, antropofágico, simples e criativo”. Essa mensagem é passada por meio das peças da marca – que vai do casual ao beachwear –, à venda na Bahia Marina, pela loja online e nas multimarcas Trancoseando, em Traconso, Pa.gé, no Parque Lage (RJ), na Boutique de Gabriela (Rio Vermelho) e na Soul and Salt, em Miami (EUA).

“Queremos oferecer um estilo de vida sustentável e simples, porém sofisticado, onde arte e moda se encontram”, contextualiza Paola, que defende contemplar as inovações sem ignorar as tradições. “Sentimos a necessidade de aumentar a autoestima do brasileiro, respeitando e trabalhando com materiais e profissionais nacionais, além de desenvolver um produto inteligente, sustentável e de qualidade, assim compartilhando para as pessoas ao redor do globo o espírito e a beleza da nossa terra”.

Foto da coleção Baluarte

Garantia Vitalícia

O cuidado com cada peça é tanto que a marca oferece garantia vitalícia para seus produtos. “Mais do que termos um compromisso com alto padrão de qualidade de nossas peças, também realizamos consertos. Além de ser uma forma consciente de manter a peça em uso por mais tempo, é também a segurança de levar um produto responsável para casa”, explica a estilista.

A Cantuai também promove ações solidárias. As sobras de linhas que saem das máquinas no momento da costura viram enchimento de almofadas de 30cm x 30cm, confeccionadas na fábrica da marca e doadas para pessoas carentes. Já os retalhos são doados para artesãs locais, que confeccionam e vendem artesanato para todo o Brasil. “Elas agregam valor aos retalhos que antes eram peças pequenas perdidas”, diz Paola.

Paola Mari e Elini Maria, criadoras da Cantuai