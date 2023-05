Cão da Rondesp encontra drogas em mala despachada em ônibus na BA

Uma mala com três tabletes e cinco pedaços cortados de maconha foi encontrada na tarde da segunda-feira (29) no Terminal Rodoviário de Itabuna, Sul do estado. A bagagem despachada em um ônibus intermunicipal saiu de Vitória da Conquista, na região Sudoeste, e foi descoberta com o apoio de Zeus, cão policial das Rondas Especiais (Rondesp) Sul.



O pastor belga malinois foi acionado, junto com a guarnição, após denúncias sobre o transporte ilegal da droga. Segundo o major Marcos Paulo Viroli, as bagagens foram retiradas do veículo para que pudessem ser inspecionadas.

“Zeus é especialista em localização de drogas e encontrou rapidamente. Ele indicou a mala que estava e, assim que abrimos, nós encontramos os materiais”, detalhou.



Toda a droga foi encaminhada para a sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Itabuna. A droga passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Chapada

Em outra ação, desta vez na região da Chapada Diamantina, cinco quilos de pasta base de cocaína foram encontrados por integrantes da Rondesp Chapada durante patrulhamento na BA-407 via de ligação entre os municípios de Macajuba e Baixa Grande.



O parachoque quebrado de um automóvel que passava pela rodovia levantou a suspeita dos policiais. Conforme o comandante, major Ronald Fiuza, no momento em que foi solicitada a parada, um dos suspeitos que estava no veículo saltou do carro e conseguiu fugir por uma área de mata fechada.



“Assim que abordamos o veículo, com duas crianças e um casal de adultos, encontramos as drogas escondidas dentro de uma mochila. Realizamos a apreensão e conduzimos os suspeitos para a sede da 12ª Coorpin (Itaberaba)”, disse.