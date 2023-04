Cão policial encontra 4,5 kg de cocaína abandonados em matagal na Bahia

Mais de quatro quilos de cocaína foram localizados, na segunda-feira (24), durante ação no bairro de Cidade Nova, no município de Barreiras, no extremo-oeste da Bahia. A droga foi encontrada com o apoio de um cão policial da 83ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os militares flagraram uma dupla em uma motocicleta sem placa, que ao perceber a presença policial fugiu em direção a um matagal. Um dos ocupantes do veículo arremessou a sacola.

O K9 Kalil foi levado ao local e encontrou a bolsa arremessada com 4,5 quilos de cocaína.