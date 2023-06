Caoa Chery surpreende e lança nova versão do Tiggo 5X por R$ 119.990

A Caoa Chery apresentou a linha 2024 do Tiggo 5X com duas novidades interessantes, a primeira, e mais competitiva, é a Sport. Ela não tem apelo esportivo, e sim comercial. Custa R$ 119.990, R$ 30 mil a menos que a opção Pro e é R$ 45 mil mais barata que a nova opção Hybrid MaxDrive.

Diferentemente do que ocorreu recentemente com alguns rivais, que para baixar o preço reduziram até a garantia, a empresa conseguiu manter muitos equipamentos, e a nova versão tem até ajustes elétricos para o banco do motorista. Ainda no interior, destaque para a central multimídia de 10,25 polegadas e o quadro de instrumentos digital de 7 polegadas.

Sempre com suspensão independente nas quatro rodas, o Tiggo 5X Sport vem com motor 1.5 turbo que rende até 150 cv de potência e entrega 21,4 kgfm de torque. É a mesma mecânica da opção Pro, que também tem transmissão CVT.

A versão Hybrid MaxDrive, que tem equipamentos de auxílio à condução como piloto automático adaptativo, tem maior rendimento: 160 cv e 25,5 kgfm. Para o público PCD, o 5x Sport sai por R$ 111.500, sem retirada de itens de série.

Na opção Sport a central multimídia de 10,25 polegadas foi mantida Montado em Goiás, o Tiggo 5X tem bom acabamento O bagageiro desse Caoa Chery tem capacidade para 340 litros

PERÍODO COMPLEXO

Os últimos meses não foram fáceis para a Caoa. A empresa perdeu seu fundador, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faleceu em agosto de 2021. Depois disso, passou por uma sucessão na gestão, com a saída de Mauro Correia, que foi para a Mitsubishi, e a chegada de um novo CEO, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho.

Além disso, a divisão em parceria com a Chery deixou de produzir ano passado o Tiggo 3X, até então seu modelo mais acessível. Partiu para uma fase de eletrificação de toda a linha e, com produtos mais caros em seu portfólio, viu as vendas caírem.

No acumulado de janeiro a maio de 2022, a Caoa Chery somou 3.046 emplacamentos contra 1.964 do mesmo período deste ano. A chegada do Tiggo 5X Sport deverá elevar esse volume e os executivos da empresa esperam um incremento de, pelo menos, mais 1.000 unidades mensais.

VENDAS: BALANÇO DE MAIO

Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em maio superaram os resultados de abril, que foi comprometido por três feriadões.

No total, foram emplacadas 166.361 unidades no último mês, volume 9,65% superior aos obtidos em abril. No entanto, é 4,91% inferior a maio do ano passado.

Como muitas vendas estavam em andamento, o mercado ainda não sofreu os reflexos da espera do consumidor pelos incentivos prometidos pelo Governo Federal para aumentar o acesso aos carros de entrada.

Para a Fenabrave, associação dos revendedores, a retração pode ser atribuída à restrição de crédito e à queda no poder de compra do consumidor.

SOBRE A ATITUDE DO GOVERNO

O Governo Federal não consolidou a política de incentivos antes de comunicar ao mercado. Apenas ampliou expectativas e criou situações confusas.

O pacote de medidas deveria ser implementado de uma vez ou, pelo menos, o seu planejamento deveria ter sido anunciado de forma final. Como foi feito, o consumidor deixou de comprar esperando condições melhores.

Por outro lado, a possibilidade de vendas diretas para pessoas físicas, modalidade que reduz o lucro dos revendedores, desagradou aos concessionários - que empregam milhares de pessoas. Também não informou se o crédito - um dos maiores problemas atuais - será facilitado.

DIVISÃO POR FABRICANTES

Dos 166.361 emplacamentos de carros, picapes e vans em maio, 34.438 foram da Fiat, o que corresponde a 20,70% de participação. A Volkswagen (16,46%) ficou na segunda colocação e a Chevrolet (15,76%) na terceira. A diferença entre elas foi de 1.165 veículos.

A Toyota (9,88%) ficou em quarto e, a Jeep (7,10%), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Hyundai (6,57%), Renault (4,79%), Honda (4,03%), Nissan (3,81%) e Peugeot (1,76%).



MODELOS MAIS VENDIDOS

Na disputa entre os veículos, a Fiat Strada se manteve na liderança e somou 9.716 emplacamentos em abril. A novidade é o Polo, que conquistou a segunda posição no geral e a liderança entre os carros de passeio.

O hatchback da VW teve 7.636 licenciamentos no último mês, ficando na frente do Chevrolet Onix (6.947), terceiro colocado, e do VW T-Cross (6.012), líder entre os SUVs e quarto colocado no geral.

Na quinta posição ficou o Chevrolet Onix Plus, com 5.624 exemplares. Da sexta à oitava colocação, três SUVs: Jeep Compass (5.560), Chevrolet Tracker (5.436) e Hyundai Creta (5.268). Outra picape da Fiat, a Toro (4.986), ficou com a nona posição e, o Argo (4.710), também da Fiat, fechou o ranking dos dez mais emplacados.

Confira a avaliação da Track, nova configuração do Volkswagen Polo

DESEMPENHO ESTADUAL

Em maio, foram emplacados 6.403 automóveis e comerciais leves novos na Bahia. O volume é 23% maior que em abril e 7,41% superior ao de maio do ano passado.

No estado, a liderança foi da Fiat com 23,66% das vendas, seguida por Chevrolet (18,07%) e Toyota (13,18%).

Fecham as dez mais bem colocadas: VW (9,18%), Hyundai (8,43%), Jeep (7,11%), Renault (5,39%), Nissan (3,67%), Honda (2,54%) e Ford (2,25%).

PREFERIDOS DOS BAIANOS

A Fiat Strada teve seu melhor resultado do ano no mercado estadual: com 515 unidades emplacadas, garantiu a primeira posição.

Na segunda posição, ficou a Chevrolet S10 com 422 licenciamentos - ocasionados por vendas para frotistas. Outra picape ocupou o terceiro lugar: Fiat Toro, com 330 exemplares.

Nas duas posições seguintes, dois SUVs: Hyundai Creta (280) e Chevrolet Tracker (257), respectivamente, quarto e quinto colocados.

Do sexto ao décimo lugar ficaram: Chevrolet Onix (250), VW Polo (219), Chevrolet Onix Plus (213), Toyota Corolla Cross (210) e Toyota Hilux (200). Ranking dos 10 mais vendidos com quatro picapes, três SUVs, dois hatches e um sedã.

Quatro picapes aparecem entre os dez modelos mais emplacados em maio na Bahia

TOYOTA FAZ NOVO INVESTIMENTO

A Toyota anunciou um investimento na unidade de Sorocaba (SP). O aporte de R$ 160 milhões será utilizado na construção de um novo centro de distribuição de peças.

Há poucas semanas, a empresa confirmou que está investindo R$ 1,7 bilhão para produção de um novo modelo nessa fábrica.