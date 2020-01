Capa do CORREIO sobre morte de Kobe é destaque na ESPN americana

A edição do CORREIO desta segunda-feira (27), sobre o acidente que matou Kobe Bryant, ganhou destaque nos Estados Unidos. A capa do jornal foi escolhida pela ESPN americana como uma das mais impactantes ao redor do mundo sobre o falecimento do ex-jogador, um dos maiores da história do basquete.

Com a manchete "A trágica morte de uma lenda", o CORREIO foi o único veículo impresso do Brasil que figurou entre os escolhidos pela emissora. Está acompanhado dos americanos Los Angeles Times, Daily News e The New York Times; do espanhol Marca; do francês L'Équipe; do argentino La Nación; entre outros.

Headlines from around the globe as the world mourns the death of Kobe Bryant. pic.twitter.com/2GmlHWrwQx — ESPN (@espn) 27 de janeiro de 2020

A capa foi feita em uma parceria do subeditor Ivan Dias Marques, o editor Jairo Costa Júnior e a editora de arte Iansã Negrão.

A capa do CORREIO desta segunda-feira (27)

(Foto: CORREIO)