Capacidade de inovação e diversidade reforçam o potencial de Salvador na agenda ESG

Quando o assunto é ESG, a primeira capital do Brasil conta com uma série de políticas e iniciativas capazes de servir como cartão de visita. Em sua participação no II ESG Fórum Salvador, o prefeito Bruno Reis procurou elencar essas ações, além de mencionar os desafios que o município precisará superar nos próximos anos para avançar ainda mais.

“Muitas pessoas acham que ESG é uma questão apenas da iniciativa privada, mas a gestão pública também precisa implementar esses conceitos como pilares da sua atuação. É necessário equilibrar os recursos naturais de forma sustentável, mas atendendo as necessidades básicas da população e aprimorando nossas práticas de governança”, defendeu o prefeito na noite de abertura do evento.

Na área ambiental, Reis citou o plantio de 95.000 árvores nativas da Mata Atlântica desde 2013, bem como o programa Salvador Solar, que incentiva a instalação de placas de energia solar fotovoltaicas. A criação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), do Plano de Ação Climática e do IPTU Verde também foi destacada.

“Sobre a área social, somente no ano passado, investimos R$ 55 milhões, um recorde entre as capitais do Nordeste. O programa Morar Melhor, que promove a recuperação e melhoria dos imóveis nos 160 bairros e nas três ilhas, é um exemplo de sucesso nesse sentido. Temos orgulho de dizer que 86% dos recursos que a Prefeitura arrecada são destinados à população que mais precisa”, observou o prefeito.

Referência em governança

Bruno Reis também ressaltou o desempenho recente do município nos campos da governança, integridade e compliance. “No ano passado, Salvador foi destaque no Ranking da Qualidade de Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional e ficou nas primeiras posições do anuário ‘As Melhores Cidades do Brasil 2022’, da revista IstoÉ. Em boa aplicação de recursos, Salvador é ESG”, enfatizou.

Ainda durante a noite de abertura do II ESG Salvador, o diretor regional do Grupo Solví, Ângelo Castro, entregou ao prefeito o Certificado de Compensação de Carbono Sotero, referente às emissões de CO2 produzidas pela primeira edição do evento, no ano passado.

O diretor regional do Grupo Solví, Ângelo Castro (à esq.), entregou ao prefeito o Certificado de Compensação de Carbono Sotero/Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia





Garantia de compensação

Na ocasião, Castro exibiu um vídeo explicativo sobre como o processo funcionou: as emissões de CO2 do evento foram compensadas por meio da aquisição de créditos de carbono do Aterro Metropolitano Centro, administrado pela BATTRE, o primeiro do mundo a ser certificado pela ONU (Organização das Nações Unidas) nesse quesito.

“É um orgulho muito grande para o Grupo Solví atuar neste evento, que realiza discussões muito importantes nas áreas ambiental, social e de governança pelo segundo ano consecutivo. Nos comprometemos a também realizar a compensação das emissões de carbono deste II ESG Fórum Salvador”, assegurou Ângelo Castro.

Desde 2005, o Aterro Metropolitano Centro já mitigou mais de 8 milhões de toneladas de CO2, o equivalente à emissão de gás carbônico de 2 milhões de carros populares à gasolina rodando durante um mês.