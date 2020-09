Capacitação profissional para quem não tem tempo a perder

A qualificação profissional é a principal estratégia para quem está de olho em uma nova oportunidade no mercado de trabalho, uma promoção na própria empresa ou mesmo uma valorização no contracheque. Porém, conciliar a rotina de um emprego formal com um curso profissionalizante acaba sendo um enorme desafio para pessoas que já andam brigando com a falta de tempo.

Exemplo disso é o padeiro Edvan Soares, 31 anos, que há pouco mais de um ano enfrentava uma jornada diária de 9h no restaurante em que trabalhava, na orla de Salvador. “A rotina era muito apertada, eu já sentia há algum tempo que precisava de uma qualificação para me dedicar à área de panificação, como também queria conseguir um emprego que me permitisse aumentar minha renda e me desse uma carga horária mais leve”, afirma.

Através de um serviço voluntário que prestava para uma ONG na região metropolitana de Salvador, Edvan conheceu os cursos de curta duração do SENAI e aproveitou para ingressar em uma qualificação na área que desejava. “Foi a melhor escolha, pois consegui encaixar as aulas na minha rotina e me adaptei com facilidade à didática do curso. Os professores tiravam todas as dúvidas e, logo após a conclusão, comecei a receber ofertas de emprego”, relata.

Edvan pretende fazer o curso de Panificação Avançada

Atualmente trabalhando mais perto de casa e com mais tempo para dedicar aos projetos pessoais, o padeiro aproveitou para empreender e montou o Clubinho do Açúcar, negócio próprio através do qual comercializa bolos, doces e salgados sob encomenda. Em paralelo, já se prepara para fazer um novo curso. “Quero voltar ao SENAI para fazer o curso de panificação avançada. A dinâmica me agradou muito, recomendo para todos”, completa.

Curta duração

Feitos sob medida para atender à demanda de quem busca uma qualificação rápida com horários flexíveis, os cursos de curta duração do SENAI contam com cargas horárias que variam entre dez e 100 horas, nas modalidades 100% EAD e aulas ao vivo. É o que explica a gerente de Educação Profissional do SENAI, Patrícia Evangelista.

“Temos notado uma grande procura por parte de jovens na faixa etária entre os 18 a 34 anos. São pessoas que pesquisam vagas de trabalho pela internet e buscam por novas habilidades, conhecimentos e competências para se destacar no mercado” _ Patrícia Evangelista, gerente de Educação Profissional do SENAI

Os conteúdos dos cursos são disponibilizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e podem ser acessados pelos alunos a qualquer hora e local. Algumas opções contam com aulas remotas, ao vivo, na plataforma educacional Meu SENAI, integrada ao Google For Education.

Patrícia aponta que a procura por atualização já apresentava uma crescente desde o ano passado, porém a chegada da pandemia e o distanciamento social levaram as pessoas a aproveitar o tempo em casa para realizar uma capacitação. “Estão diversificando suas atividades nesse momento de isolamento social e dividir o tempo com a formação profissional é uma boa opção para se manter competitivo no mercado de trabalho. Esse é o diferencial dos novos profissionais do futuro”, diz.

Para a gerente, a qualificação profissional é fundamental para quem quer se atualizar em relação a novos recursos tecnológicos, desenvolvimento do pensamento crítico, além da ampliação das competências.

Tendências

Nos últimos meses, a lista capacitações oferecidas pelo SENAI ganhou novas opções. Entre os setores de atuação mais procurados na lista da instituição estão os de Gestão, Alimentos e Elétrica. Uma tendência, segundo Patrícia Evangelista, é que, além da capacitação técnica, as pessoas também busquem competências socioemocionais. “A habilidade de saber se comunicar e se conectar com o outro será essencial para ter uma chance no mercado cada vez mais competitivo”, prevê.

Todos os cursos contam com certificados emitidos pelo SENAI Bahia. O investimento varia de R$ 99 e R$ 235, e pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. As matrículas podem ser efetuadas online, através do site www.curtaduracaosenaiba.com.br, que também conta com informações completas sobre os pré-requisitos de cada curso.

Confira abaixo a lista de cursos, data de início e modalidades:

Programação de Produção (Logística) – 14/09 – 100% EAD

Excel intermediário – 14/09 – AO VIVO (Remota)

Fabricação de Pizzas – 14/09 – AO VIVO (Remota)

Gestão de Projetos – Práticas Ágeis – 14/09 – AO VIVO (Remota)

Produção de Doces Finos – 14/09 – AO VIVO (Remota)

Produção de Salgados e Folhados – 14/09 – AO VIVO (Remota)

Logística de Distribuição – 21/09 – 100% EAD

Excel Avançado – 28/09 – AO VIVO (Remota)

Reciclagem NR10 – 05/10 – AO VIVO (Remota)

NR10 SEP – 05/10 – AO VIVO (Remota)

Reciclagem NR10 SEP – 19/10 – AO VIVO (Remota)



