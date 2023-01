Capela da Basílica de São Pedro é aberta para último adeus a Bento XVI

As portas da capela da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde está exposto o corpo do papa emérito Bento XVI, foram abertas nesta segunda-feira, 2, para que os fiéis possam dar o último adeus. Os ritos de despedida começaram às 9 horas do horário local (5 horas no horário de Brasília). O pontífice emérito morreu no último sábado, 31, aos 95 anos.

Centenas de fiéis aguardam na fila desde as primeiras horas da manhã para entrar na Basílica de São Pedro, onde o caixão de Bento XVI foi colocado na nave central, em frente ao altar de confissão e ao lado do famoso dossel de Bernini.

Cerca de 35 mil pessoas são esperadas para se despedir, durante os três dias em que a capela permanecerá aberta para visitação. Além disso, 60 mil devem comparecer ao sepultamento, que ocorrerá na quinta-feira, 5, na cripta da basílica, e será presidido pelo papa Francisco.

O corpo foi transferido do mosteiro Mater Ecclesiae, onde Joseph Ratzinger residia desde sua histórica renúncia em fevereiro de 2013 e onde, neste domingo, foi velado por amigos, cidadãos e funcionários do Vaticano, além de cardeais e membros da Cúria.

Antes da abertura da capela funerária da basílica nesta manhã, uma liturgia privada foi celebrada com os cardeais e as pessoas mais próximas do pontífice. Autoridades também estiveram presentes, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Os primeiros lugares da fila foram ocupados por padres estudantes de teologia em Roma vindos da Índia. Eles entraram para se despedir de Bento XVI e permaneceram alguns minutos diante do caixão, que estava acompanhado pelo fiel secretário Monsenhor Georg Gänswein e pelo cardeal italiano Mauro Maria Gambetti.

O grupo relatou à mídia local que se levantou cedo para se despedir daquele que consideram o maior teólogo dos últimos séculos, depois de Santo Agostinho. Embora sejam jovens e não tenham vivido plenamente o seu pontificado, disseram que "tinham estudado todos os seus textos" e que, além de admirar por Ratzinger "por ser Papa, o admiravam também como um grande teólogo".

Além disso, muitas freiras também já estavam na fila, assim como numerosos romanos que queriam se aproximar para cumprimentar o papa emérito. A fila deve aumentar ao longo do dia, quando turistas e curiosos presentes na capital italiana também se juntarão aos fiéis. Por causa disso, as medidas de segurança foram reforçadas na área, com presença policial e a interdição do trânsito em algumas ruas que circundam a praça.

Nas primeiras fotos divulgadas neste domingo pelo Vaticano, Joseph Ratzinger estava vestido com as vestes pontifícias, a casula vermelha sobre a túnica branca, assim como a mitra na cabeça. Mas, como renunciou, não estava usando o pálio, a estola de lã branca que é usada nos ombros e que, assim como o Anel do Pescador, representa um dos poderes do assento de Pedro.