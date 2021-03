'Capitães da Areia' ganha edição virtual com narração de Maria Bethânia

A cantora Maria Bethânia é a responsável por dar voz à uma edição virtual do espetáculo Capitães da Areia. Com direção de Fernanda Paquelet e Lelo Filho, a montagem da Cia Baiana é inspirada no clássico de Jorge Amado e contará com Bethânia na narração das aventuras de Pedro Bala, Professor, Sem Pernas, Volta Seca, entre outros, pelas ruas de Salvador. A transmissão acontece neste sábado (27), às 19h, e os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla (clique aqui para acessar).

