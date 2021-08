Capitão América 4 vai ser estrelado por Anthony Mackie

Conhecido pelo pesonagem Falcão Negro, de Os Vingadores, Anthony Mackie vai continuar a carregar o escudo e a identidade do Capitão América da Marvel em Capitão América 4. De acordo com o site Deadline, o ator vai substituir Chris Evans como a estrela dos filmes nos cinemas, depois de assumir o cargo na série O Falcão e o Soldado Invernal.

O estúdio e Mackie ainda não comentaram a informação, mas Sebastian Stan, que estrelou a série da Disney+ com o ator, comemorou a notícia no Instagram. Também não se sabe se Stan vai repetir sua atuação como o Soldado Invernal no quarto filme solo do herói, que ainda não tem título oficial ou diretor.

Lançada em março na plataforma de vídeos da Disney, O Falcão e o Soldado Invernal acompanhou as aventuras da dupla para impedir as ações de um grupo terrorista e super poderoso, e terminou com a transformação de Sam Wilson (Mackie) no novo Capitão América.

Dois roteiristas da série, Malcolm Spellman (que também foi criador do projeto) e Dalan Muss, vão escrever o filme, que não tem previsão de lançamento.