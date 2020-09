Capitão da seleção da Armênia é convocado para campo de batalha

Capitão da seleção da Armênia, Varazdat Haroyan foi obrigado a deixar o futebol de lado e partir para o campo de batalha. O zagueiro, assim como outros homens com menos de 40 anos, foi convocado pelo exército de seu país para o confronto contra o Azerbaijão, na região separatista de Nagorno-Karabakh. O jogador, aliás, iria se transferir para o Athlitiki Enosi Larissa, da primeira divisão da Grécia, mas teve que desistir.

O clube anunciou que a negociação foi cancelada pela ida do atleta ao conflito e ainda divulgou mensagem do empresário do zagueiro, Alexis Kouyias, explicando a situação. Segundo o agente, Haroyan está "impossibilitado" de viajar para a Europa. Ele também se mostrou preocupado com a situação do jogador.

Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas desde que a atual onda de violência eclodiu em Nagorno-Karabakh, região também conhecida como Artsakh. Tanto a Armênia quanto o Azerbaijão declararam lei marcial, ou seja, ambos os governos preparam as populações para uma possível guerra.

Caso o conflito, de fato, vire uma guerra, há a possibilidade até da Rússia e Turquia se envolverem, já que Moscou tem aliança de defesa com a Armênia, enquanto Ancara apoia o Azerbaijão. A ONU, além da Rússia, França e Estados Unidos, pediram um cessar-fogo imediato.

Aos 28 anos, Haroyan já disputou 51 jogos internacionais pela seleção da Armênia. Atualmente, o zagueiro estava sem clube, após sair, neste mês, do Ural Ecaterimburgo, da Rússia. Ná ultima temporada, o jogador disputou 20 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.