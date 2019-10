Capitão da seleção da Nigéria em Pequim-2008 morre aos 31 anos

Medalhista de prata com a seleção da Nigéria nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, da qual também foi o capitão, o atacante Isaac Promise morreu na última quarta-feira (2), em Austin, no Texas (Estados Unidos). O jogador tinha 31 anos e foi encontrado sem vida na academia do apartamento onde morava.

De acordo com as primeiras informações, o atleta teve um ataque cardíaco e não resistiu. Promise atuava no país pelo time de futebol Austin Bold. O clube confirmou a morte do atacante e adiou a partida que jogaria contra o Real Monarchs, também dos EUA. Originalmente marcado para este sábado (5), o duelo acontecerá somente no dia 16 de outubro, uma quarta-feira.

A Fifa e a Federação Nigeriana de Futebol também postaram mensagens nas redes sociais, lamentando o falecimento do jogador.

"Nossos pensamentos estão com a família e amigos de Isaac Promise. O ex-atacante da Nigéria, que ajudou a @NGSuperEagles a conquistar a prata nas @Olympics de 2008, morreu com a idade de apenas 31 anos"

"Estamos tristes ao saber da morte súbita do ex-atacante do @NGSuperEagles, Isaac Promise. Promise foi capitão da equipe nas Olimpíadas de Pequim, que ganhou prata. Nossos pensamentos e orações estão com sua família neste momento. Que sua alma descanse em paz, amém".

"O Austin Bold FC está com o coração partido pela morte de Isaac Promise, que faleceu na noite de quarta-feira. Isaac Promise: 1987-2019. Descanse em paz, Isaac".