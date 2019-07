Capitão do Chile elogia atuação do Peru: 'Mereceram ir à final'

Capitão da seleção chilena, Medel fez elogios ao desempenho do Peru na noite de quarta-feira (3) e reconheceu que o rival fez por merecer a vaga na final da Copa América. Os peruanos conquistaram a classificação ao vencerem o Chile por 3x0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Eles serão os adversários do Brasil na final de domingo (7), no Maracanã.



"Foi um jogo em que o Peru jogou muito bem. Eles merecem estar na final. Obviamente, é algo que nos dói porque lutamos para defender o título. No segundo tempo, tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos aproveitar. Fizemos o nosso melhor", lamentou o zagueiro, em entrevista ao canal SporTV ao fim da partida.



Medel sentiu dores ao longo do jogo, em razão de uma pancada no tornozelo. Mas evitou valorizar a lesão. "Sim, senti muita dor, dobrei o tornozelo. Mas o Peru mereceu passar a final. Parabéns para eles", comentou.



Com a queda, o Chile perdeu a chance de conquistar o tricampeonato da Copa América. A equipe foi a campeã das duas últimas edições, em 2015 e 2016. Em ambas as finais, vencera a Argentina nos pênaltis.



E agora novamente terá os argentinos pela frente, porém na decisão do terceiro lugar. "Acho que vamos conseguir terminar em terceiro. Temos confiança neste grupo, fizemos um grande campeonato. Não é fácil vencer a Copa América", declarou Medel, ao projetar o jogo de sábado (6), na Arena Corinthians, em São Paulo.