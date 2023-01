Capitão do Vitória, Dalton admite baque após goleada: 'Ninguém conseguiu dormir'

A reapresentação na Toca do Leão foi a mais dura desta nova temporada. "Ninguém está confortável ou feliz com o resultado. Todo mundo chegou reclamando que não conseguiu dormir", contou o goleiro Dalton, após o treino desta segunda-feira (16). "Nós já viemos para cá, trabalhamos e vamos buscar a nossa reabilitação no nosso próximo confronto", projetou o capitão do Vitória.

O rubro-negro já entra em campo na quarta-feira (18), às 19h15, quando visita o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A equipe viaja para o interior da Bahia após o treinamento de terça (17) para jogar a terceira rodada do Campeonato Baiano. A meta é se reabilitar após os tropeços no começo do estadual.

A goleada por 4x1 sofrida diante do Itabuna, no Barradão, no domingo (15), ainda está no centro das atenções. “Eu gostaria em nome do grupo de pedir desculpas ao torcedor. É o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, nos envergonha. Assim como o torcedor saiu chateado, a gente também saiu chateado do jogo. Que eles tenham certeza e convicção que nós vamos fazer sempre o nosso melhor. Se não foi o nosso melhor suficiente no jogo passado, no próximo vai ser", prometeu Dalton.

Cesinha (duas vezes), Flávio e Joadson Bola balançaram a rede para o Itabuna. Vicente marcou o gol de honra do Leão. "O torcedor está no direito dele de se sentir chateado e revoltado. Da mesma forma que a gente sente também a derrota. Foi difícil para dormir e para assimilar como foi o jogo. Assim como o torcedor sente, a gente sente também. Não pense a torcida que a gente não se sente envergonhado. É um sentimento de culpa, mas existe o mérito do adversário também. Não estamos isentando a nossa culpa. Assumimos toda a responsabilidade do resultado do jogo".

Questionado se falhou no primeiro gol anotado pelo Itabuna, Dalton preferiu falar sobre coletividade. "Não adianta querer justificar um erro. O torcedor analisa de uma forma e a gente de outra. Eu gostaria de poder defender todas as bolas que viessem a gol. Esse é o ponto chave, mas eu não sou perfeito, ninguém é. A gente não quer falhar, mas a falha acontece e não é assim que a gente tem que analisar, mas sim de uma forma geral. Quando a gente ganha, ganha o grupo, quando a gente perde, perde o grupo. Não acho certo que seja vinculado a determinados fatores. Eu vou continuar trabalhando e fazendo sempre o meu melhor para o Vitória. Todos estão fazendo o seu melhor e lá na frente a gente vai colher esse melhor (...). Se tiver que fazer mais trabalho, a gente vai fazer mais, se tiver que treinar mais, a gente vai treinar mais".

Antes de perder para o Itabuna, na estreia como mandante no Baiano, o Vitória empatou em 1x1 com o Bahia de Feira, no primeiro jogo do estadual, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O encontro com o Itabuna não foi o primeiro da temporada. Durante a preparação do elenco, o rubro-negro disputou um jogo-treino com a equipe azulina. Em 23 de dezembro, o Vitória bateu a equipe do interior por 3x0, no estádio de Piatuaçu. Gustavo Blanco, Santiago Trellez e Alisson Santos construíram o placar na ocasião.

"São situações diferentes. A gente jogou um campeonato e naquela oportunidade foi um amistoso, onde uma equipe jogou 45 minutos, depois outra equipe mais 45 e depois mais 45 minutos", pontuou Dalton. "Nós tivemos um ótimo primeiro tempo. No segundo, nós não nos encontramos em campo. Foi isso que aconteceu. Não podemos definir o que é o Vitória em 45 minutos do segundo tempo. Temos que seguir confiando no projeto e no que a gente vem fazendo, no dia a dia, no que a gente vem plantando e a gente vai colher lá na frente. O resultado dói, machuca, fere, porque a gente não entra em campo para perder. A gente quer sempre vencer", completou o goleiro.