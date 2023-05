Capitão do Vitória lamenta segunda derrota na Série B: 'É um aprendizado'

O Vitória lamentou a segunda derrota seguida na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (19), o capitão Zeca admitiu diante dos microfones que o rubro-negro falhou e permitiu que o Mirassol abrisse o placar de 2x0, no estádio Maião, em jogo válido pela 7ª rodada.

O tropeço foi o primeiro do Leão como visitante. No último domingo (14), o time havia perdido para o Atlético-GO, por 2x0, no Barradão.

"Acho que é um aprendizado. A gente veio de uma derrota em casa. A gente conversou para mudar a chave, mas tomamos o gol no final, em um erro nosso", afirmou Zeca, se referindo ao gol sofrido aos 48 minutos do 1º tempo, anotado por Cristian. Fernandinho deu números finais ao jogo, aos três minutos do 2º tempo.

"O professor vai conversar com a gente. São detalhes. A gente tem que dar mais, saber sofrer e saber fazer o resultado fora de casa. Não esperávamos a derrota", lamentou Zeca em entrevista ao SporTv. O Vitória volta a campo na quarta-feira (24), às 19h, quando recebe o CRB, no Barradão.