Capixaba diz que foca em treinos para manter bom ritmo na retomada

Se tem um jogador do Bahia que pode comemorar o bom início de ano, esse com certeza é Juninho Capixaba. De volta ao tricolor depois de passar Corinthians e Grêmio, o lateral foi titular em todos os dez jogos que o time principal fez nos três primeiros meses do ano.

As boas apresentações renderam, além da titularidade, gol e assistências. A pausa no calendário por conta da pandemia do novo coronavírus interrompeu a boa sequência do lateral, mas no retorno dos treinos presenciais na Cidade Tricolor, Juninho conta que mantém o foco para voltar no mesmo ritmo quando as competições forem retomadas.

"Tive a felicidade de começar o ano atuando em um bom nível, jogando bastante, com regularidade, assistências e marcando gol. O meu objetivo pessoal é partir desse ponto. Me sinto bem fisicamente e estou motivado. Me cuidei durante a quarentena e agora é o momento de treinar forte. Acho que tenho tudo para manter esse nível e fazer uma temporada de 2020 muito boa", afirmou Juninho.

Apesar do tempo parado e dos prejuízos financeiros que o Bahia está sofrendo por causa da pausa nas competições, Juninho acredita que o clube tem tudo para fazer uma temporada de alto nível e pensar em grandes conquistas.

"Eu vejo que o Bahia tem tudo para atuar em alto nível nessa temporada. O elenco é qualificado, possui jogadores experientes, jogadores jovens e uma boa comissão técnica. Além disso, temos algo que acredito que será fundamental no calendário do futebol em 2020: elenco. Imagino que serão muitos jogos em sequência e isso fará com que Roger precise de todos os jogadores", analisou Capixaba.

Preparação

Enquanto o futuro das competições segue incerto, o Bahia continua se preparando para os duelos. Nesta terça-feira (23), o elenco voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor.

Sob um rígido protocolo de saúde, os atletas realizaram um treino técnico-físico em um dos gramados do CT. Em um dos momentos da atividade, os jogadores aprimoraram os fundamentos com bola, passes e corridas.

Em outra parte do CT, os goleiros realizaram trabalho específico com o preparador Rogério Lima. Apesar da liberação dos treinos presenciais, os jogadores precisam seguir regras de distanciamento e os coletivos ainda não estão permitidos.