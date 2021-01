Capixaba se revolta após torcedor cobrá-lo em partida de 'Free Fire'

Jogador do Bahia, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba acabou se envolvendo em uma polêmica na noite da segunda-feira (11), enquanto fazia uma transmissão ao vivo em que jogava Free Fire. O atleta foi questionado por um torcedor do Tricolor de Aço por conta do momento complicado do time no Campeonato Brasileiro e acabou ficando indignado com a indagação do apoiador.

"F***-**, irmão. Falar de Bahia agora? Estou no meu momento, na minha folga. Não vem me estressar aqui não, irmão. Com todo o respeito, já não basta o estresse diário, o cara vem falar de Bahia? Tropa, desculpa aí, mas não vou aceitar o cara falar merda. Estou no meu momento de descanso. Se o cara bebe, se o cara fuma, se o cara joga, os caras ficam reclamando, pô. Nunca vi isso. O Bahia vai melhorar, irmão!", disse Juninho enquanto agia no jogo de tiro.

O Bahia ainda não se pronunciou sobre o ocorrido no momento. Titular em grande parte da temporada do Tricolor, Juninho Capixaba sofreu com as críticas dos torcedores nos últimos jogos em que atuou como titular, e acabou perdendo sua vaga no escrete inicial para Matheus Bahia. Beirando a zona do rebaixamento, o Bahia vinha numa sequência de sete derrotas consecutivas, até empatar com o Atlético-GO fora de casa na última semana.

Confira abaixo o momento em que Juninho Capixaba discute com o torcedor do Esquadrão de Aço.