Cara de Sapato canta o hino do Bahia em festa do BBB23; vídeo

O hino do Bahia foi entoado durante a festa da última quarta-feira (8) do Big Brother Brasil 23. Durante uma brincadeira com Ricardo 'Alface', Antônio Carlos Junior, mais conhecido como Cara de Sapato, revelou ser torcedor do Esquadrão, e se animou com a lembrança do clube.

A conversa aconteceu quando Alface, fazendo as vezes de entrevistador, perguntou se o lutador tinha algum time do coração. Os dois estavam no clima da Festa do Líder Fred, que tinha o tema 'futebol influencer'.

"Bora Bahêa Minha P...! Bora Bahêa", respondeu Cara de Sapato.

Alface quis ter certeza sobre o clube, e emendou um "Bahia ou Vitória?". De imediato, Cara de Sapato respondeu: "Bahêa, pai". Na sequência, Ricardo questionou se seu 'entrevistado' sabia o hino do clube. O lutador soltou a voz - e não quis mais parar. Alface até tentou voltar à conversa em alguns momentos, mas o atleta continuou cantando.

Simplesmente Cara de Sapato lascando o hino do maior do nordeste em pleno BBB. O sacana é Bahia! pic.twitter.com/RRtVlb8oGy — Antônio Neto (@netosouzaecb) March 9, 2023

Antônio Carlos Junior é natural de João Pessoa, na Paraíba, mas foi criado em Salvador. Ele foi o campeão de outro reality show da TV Globo, The Ultimate Fighter: Brasil 3, em 2013, e ganhou contrato com o UFC.

Cara de Sapato fez alguns combates pela organização até migrar para o Professional Fighters League (PFL). Em 2021, o lutador conquistou o cinturão dos meio-pesados. No ano passado, se afastou do octógono após sofrer lesão no ligamento do joelho.