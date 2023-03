Cara de Sapato fala pela primeira vez após ser expulso do BBB 23

O lutador Antônio Cara de Sapato fez seu primeiro pronunciamento após o ocorrido, neste sábado (18), após ter sido expulso do Big Brother Brasil. Essa foi sa primeira vez no Big Brother Brasil dois participantes foram expulsos de uma única vez após descumprir as regras do reality. MC Guimê também foi eliminado

Eles foram acusados de assediar Dania Mendez, participante do reality show mexicano "La casa de los famosos" e que fazia um intercâmbio no programa da TV Globo e chegou a casa na última quarta-feira (15).

Inclusive, eles estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual.

Em um vídeo publicado no Instagram ele admitiu o erro e disse que está em um momento de desconstrução.

"Eu sempre prezei pelo cuidado e bem-estar de todas as pessoas e nunca imaginei na minha vida me envolver em uma situação que estou vivendo agora", falou o lutador.

Ele disse ainda que não percebeu no momento que estava cometendo assédio contra a modelo mexicana. Veja pronunciamento completo:

Após o caso, o retorno da mexicana para o reality de origem foi antecipado. De início, ela passaria uma semana na casa. Porém, na tarde da última sexta-feira (16), Dania retornou ao México.