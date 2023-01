Cara de Sapato faturou em uma só luta mais de três prêmios do BBB

Integrante do Big Brother Brasil 2023, Antônio 'Cara de Sapato' Jr. já faturou, em uma só luta, o valor de mais de três prêmios do reality show. Há pouco mais de um ano, o lutador se tornou o campeão meio-pesado (até 93kg) da Professional Fighters League (PFL) e levou para casa um cheque de cerca de R$ 5 milhões

O combate foi realizado no dia 27 de outubro de 2021, contra Marthin Hamlet, da Noruega. Nascido na Paraíba - mas criado em Salvador -, Cara de Sapato precisou de apenas 3m49 de luta para finalizar o oponente com um mata-leão.

"Sabia que tinha que misturar todos os aspectos, usar as quedas no momento certo, o jiu-jítsu no momento certo e a trocação no momento certo, e fiz isso muito bem. Esta é a minha melhor posição, adoro estar no controle pelas costas. Vi que ele abriu espaço no pescoço e lacei. Olha isso, é incrível", disse, logo após a vitória no primeiro round.

Com o resultado, o lutador ganhou 1 milhão de dólares, equivalente a cerca de R$ 5 milhões. Já o BBB 23, que terá a maior premiação para o vencedor na história do reality, rende ao ganhador, atualmente, R$ 1,6 milhões. O valor, porém, pode aumentar a cada semana, de acordo com dinâmicas do programa.