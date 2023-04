Cara de Sapato justifica sumiço das redes sociais

O lutador Cara de Sapato, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para explicar o motivo de seu afastamento da internet.



"Ontem estava meio sumido, não foi dos melhores dias. Tirei o dia para ficar off e cuidar mais de mim. Mas estamos aí, galera. Estou de volta", disse ele nos stories.



Expulso do BBB 23, por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o lutador prestou depoimento na última quarta-feira, 22, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, Rio de Janeiro.



"Muito triste, não é como eu imaginei. Com certeza, a gente se arrepende. Não estou no meu melhor momento agora, então, prometo falar com vocês depois", disse o lutador ao deixar a Deam, para alguns jornalistas.