Cara do ano na TV e na internet, Fábio Porchat defende: 'o Brasil não é burro'

De chinelo, bermuda e blusa floral, o apresentador Fábio Porchat, 36, arrancou risos dos jornalistas e colegas do Papo de Segunda (GNT) ao ser questionado sobre quais seus planos em 2020. “Eu tô de bobeira”, respondeu.

Talvez, quem o visse vestido daquele jeito, aproveitando um fim de tarde de dezembro do Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo, pudesse acreditar. Mas quem riu sabia que “de bobeira” é que Porchat não está. E se depender da lista de coisas que ele elencou logo em seguida, é fato que o descanso não virá tão cedo.

Gravação do Papo de Segunda de Verão em Salvador há 15 dias (Foto: Divulgação)

“Em janeiro, eu começo a sexta temporada do Porta Afora, meu programa de viagens com a Rosana Hermann, no YouTube. Em abril, estreia a segunda temporada de Homens, série que o Porta dos Fundos produziu para o Comedy Center e para a Amazon. Terminamos de gravar os oito episódios no início de dezembro, e lançaremos em abril. Em março, já começo a escrever o especial de Natal do Porta dos Fundos do ano que vem, que gravaremos em junho. Como é Netflix, esse processo começa muito cedo, porque tem que legendar para o mundo todo, dublar para o mundo todo. No segundo semestre de 2020, lanço um filme com a Dani Calabresa chamado O Palestrante, uma comédia romântica bem divertida. Tem também o reality show do Porta dos Fundos, o Futuro Ex-Porta, para gente encontrar o novo talento - uma produção do YouTube Originals. Tem o Que História É Essa Porchat?, com uma temporada que vai de março a dezembro com 40 episódios, e o Papo de Segunda também. Ta bom, né?”, encerra, sem lembrar de citar que em janeiro ele estará nos cinemas na animação Frozen - O Reino do Gelo, dublando o boneco de neve Olaf.

Produção do Porta dos Fundos, a série homens volta ao Comedy Center e à Amazon em 2020 em uma nova temporada com oito episódios (Foto: Divulgação)

O estilo veraneio com que estava vestido durante a entrevista, inclusive, foi só por conta das gravações do Papo de Segunda de Verão, que pelo segundo ano consecutivo tem como cenário Salvador. Para Porchat, a manutenção da capital baiana no roteiro da temporada é mais que justificada. “Por que não Salvador? Salvador sim! A gente já tinha feito ano passado e tinha sido lindo, não só pelo clima agradável e pelo lugar, mas pelos convidados também. Tem muita gente interessante aqui.Verão, Salvador, Bahia, é quase lógico”, defende.

Nessa temporada, o elenco também fez uma parada em Recife, onde já gravaram três programas no Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand. Dentre os convidados ilustres, Daniela Mercury, Lenine e Gilberto Gil. O Papo de Segunda de Verão estreia no dia 6 de janeiro, às 22h30.



Reconhecimento

Também no GNT, Porchat está à frente de outro programa, o Que História É Essa Porchat?, cuja temporada se encerrou essa semana. Eleito como Melhor Programa de TV 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), o reconhecimento é motivo de comemoração do apresentador, que apostou nas histórias simples, contadas por personalidades e também por gente comum, como o grande chamariz da atração.

Além do prêmio APCA por Que História É Essa Porchat?, humorista recebeu em dezembro Emmy Internacional por especial de Natal do Porta dos Fundos para a Netflix (Foto: AFP)

“É muito legal poder ter o reconhecimento do público, conseguir ver que a audiência está gostando, está a fim, está querendo. E quando você tem o APCA, um prêmio super importante da crítica, mostra que a gente está num caminho super certo, de inovação, de criar, de tentar fazer uma coisa diferente, mas sem tentar reiventar a roda”, comenta. Para ele, a aposta do programa é mesmo em algo simples, mas nem por isso menos interessante. “Vamos ouvir as pessoas, todo mundo tem uma boa história para contar, eu acreditei nisso, e deu certo”, resume.

Aliás, quando o assunto é produção de conteúdo para TV e internet, Porchat consegue falar por horas - e dar muitas ideias. E a TV aberta, por onde já passou com o Programa do Porchat (Record), também é alvo de seus palpites.

“A TV aberta é a janela que você tem na sua casa que quando você abre não tem que acessar uma senha, ligar o Wi-Fi. É só apertar o botão de ligar e, de repente, o mundo entra na sua casa, com milhões de opiniões. Por isso você tem de ser mais cuidadoso na TV aberta, porque você está atingindo muito mais gente, você está chegando de forma muito mais natural e espontânea. A pessoa liga a TV, deixa lá, e vai fazer suas coisas.Então, tem uma certa responsabilidade, um certo peso“, admite.

Cuidado que, para ele, passa longe de caretice e de nivelar os conteúdos e formatos por baixo. “Isso não pode deixar a TV aberta engessada, bunda mole, travada, falando só aquilo que é mais raso e simples. Eu acho que a gente não pode subestimar o público. Não é porque atinge todo mundo que a gente tem que fazer uma coisa mais fácil, não é isso. As pessoas podem até falar que o Brasil é um país de analfabetos, iletrados, mas o Brasil não é burro“, complementa ao destacar o grande consumo de produções audiovisuais estrangeiras no país.

“No Saara, na 25 de Março, tem gente vendendo e comprando DVD pirata de Dr. House, CSI. O brasileiro assiste série, entende, e gosta. Então, não adianta falar que para a TV aberta precisa ser um produto menor. Não precisa!”, defende.

Gregório Duvivier e Fábio Porchat como Jesus e o namorado, no especial A Tentação de Cristo, que tem gerado revolta, ameaça de boicote e número recorde de visualizações na Netflix (Foto: Divulgação)