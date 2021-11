Caraíva é destaque em especial da TV Bahia

A TV Bahia exibe neste sábado (20), logo após o Mosaico Baiano, a segunda parte do especial Destino Bahia, que apresenta um turismo de experiência para o período mais quente do ano, com dicas de roteiro, onde comer, melhores preços, e claro, como aproveitar ao máximo a sua viagem. Desta vez, o jornalista Pablo Vasconcelos explora as belezas de Caraíva, em Porto Seguro, no Sul do estado.

O apresentador conhece a história da vila, um verdadeiro santuário ecológico e cultural e mergulha na história local: visita o ateliê de dona Duca, uma artista plástica de 85 anos que, além do impressionar nas artes, dança forró toda semana.

Pablo também faz um passeio de boia no rio, uma trilha de bike no Parque Pau Brasil até o centro histórico da cidade, e um tour pela área rural da vila, enquanto prova as delícias orgânicas de produtores locais. No primeiro programa, exibido no dia 13, o jornalista visitou Porto Seguro. Entre as aventuras, praticou mergulho, passeou de búfalo e visitou uma reserva indígena.