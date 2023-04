Chega hoje (20) ao Prime Video o quarto episódio do reality Caravana das Drags, apresentado por Xuxa e Ikaro Kadoshi. Gravado da Bahia, o episódio conta com participação de Daniela Mercury.

A proposta do programa é: ao longo de oito episódios inéditos, com 45 minutos de duração cada, as drags enfrentarão desafios únicos e farão performances inesquecíveis em busca do título de Drag Soberana do reality.

Veja o clipe exclusivo: