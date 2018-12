Cardi B tem show interrompido pelo ex-marido, que implora para voltar com ela 

Depois de fazer um vídeo no Instagram pedindo perdão à ex-mulher, o rapper Offset mostrou que está mesmo determinado a reconquistá-la. O ex-marido de Cardi B resolveu aparecer de surpresa em uma apresentação da cantora no festival Rolling Loud, em Los Angeles. A aparição foi surpresa para ela, mas combinada com a equipe, que chegou a arrastar caixas que juntas formavam a frase: "Me aceite de volta".

Logo após a frase ser formada, Offset surgiu no palco, segurando flores. "Eu só queria te pedir desculpas, na frente do mundo. Eu te amo", declarou ele.

Entretanto, as palavras do rapper parecem não ter convencido muito Cardi, que começou a discutir com o ex, que pouco tempo depois, saiu do palco. Os dois se separaram em meio a uma série de rumores de traição. Offset admitiu seus erros, incluindo uma traição como marido no passado. No entanto, ele afirma querer passar o resto de sua vida com sua filha Kulture e Cardi B. Além da declaração em pleno show da ex-mulher e do vídeo pedindo desculpas no Instagram, Offset ainda contou com a ajuda do amigo 21 Savage, que fez a multidão no Rolling Lound gritar “Cardi B volte para Offset” antes de cantar algumas músicas com o rapper no palco.

O nome da cantora apareceu entre os assuntos mais cantora apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter, com os fãs comemorando a postura dela. "Eu teria vergonha. A Cardi massacrou direitinho", declarou um internauta. "A Cardi B dando um pé na bunda do ex em pleno show e os fãs ovacionando. Que delícia", comemorou outro.