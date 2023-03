Carga de 275 mil maços de cigarros é apreendida na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um carregamento irregular de 275 mil maços de cigarros com nota fiscal fraudulenta, transportados em um caminhão-baú, durante fiscalização na BR 116, em Feira de Santana. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feita (15).

O flagrante ocorreu durante a abordagem a um caminhão com placas do Rio de Janeiro, no Km 429 da rodovia. Ao abrir o compartimento de carga do veículo, foram encontradas centenas de caixas de com os pacotes de cigarro, totalizando 275 mil maços.

Questionado sobre a mercadoria, o condutor apresentou uma nota fiscal que foi emitida no início deste mês, porém a quantidade mencionada no documento não condizia com o volume encontrado no baú.

A PRF acionou o órgão competente e responsável pelos procedimentos administrativos (regularização fiscal), o que incluí o pagamento dos tributos e multas provenientes da inconsistência.

Vale ressaltar que em 2022, equipes da PRF apreenderam quase 5.000.000 milhões de carteiras nas rodoviais federais da Bahia, causando um impacto financeiro superior a R$ 17 milhões ao crime organizado. E a unidade operacional de Feira de Santana, foi responsável por 65% de todo volume apreendido no estado.