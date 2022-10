Carga de 35 mil maços de cigarro paraguaio e eletrônicos é apreendida em Juazeiro

Dois homens que transportavam uma carga de 35 mil maços de cigarro paraguaio e eletrônicos foram detidos, na noite de quinta-feira (13), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os produtos eram transportados no baú de um caminhão, que transitava no km 8 da BR 407, em Juazeiro, no norte da Bahia.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF de Petrolina (PE) realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um caminhão com placas do Mercosul. O motorista disse que havia saído de São Paulo para entregar mercadorias em diversas cidades do Nordeste, mas não portava a nota fiscal da carga nem o contrato de frete para a viagem.

Ao verificar o baú do veículo, a equipe encontrou 70 caixas de cigarro, 25 computadores portáteis e 255 relógios com suspeita de falsificação. O passageiro assumiu a propriedade da mercadoria que era transportada.

Os homens foram conduzidos junto com a carga à Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro. Eles poderão responder pelos crimes de contrabando, descaminho e crime contra marcas.