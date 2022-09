Carla Diaz aparece em imagens da continuação de filme sobre Suzane von Richthofen

A atriz Carla Diaz, 31, vai voltar ao papel de Suzane von Richthofen, 38, no filme A Menina que Matou os Pais - A Confissão. As primeiras imagens do longa foram divulgadas nesta segunda-feira (12), junto com o anúncio do encerramento das gravações.

A atriz já havia interpretado a jovem, condenada pelo assassinato dos próprios pais, nos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, disponíveis na plataforma Amazon Prime Video. Ambos foram lançados em 2021 e mostravam os dias que precederam e sucederam o crime, que chocou o país em 2002.

O novo filme é uma continuação dos fatos narrados anteriormente. Segundo a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, a história começa no mesmo ponto em que os filmes anteriores terminaram e vai narrar os bastidores da investigação sobre o caso. "Confissão é um filme direto e cru, um thriller psicológico que você já sabe como acaba, mas não imagina como tudo aconteceu.Se passa durante 8 dias muito intensos onde as verdades de cada personagem vão vindo à tona", adianta o diretor Mauricio Eça.

A data de estreia ainda não foi divulgada.