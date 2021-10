Carla Diaz critica colega de filme sobre Richthofen: "desrespeitada como mulher"

A atriz Carla Diaz usou seu perfil no Twitter para criticar uma postagem do ator Leonardo Bittencourt , com quem contracenou nos filmes "A Menina Que Matou os Pais" e "O Menino Que Matou meus Pais". Na noite desta sexta-feira (1º), Carla disse que se sentiu desrespeitada como mulher e profissional após a publicação de um tweet de Leo. O ator compartilhou uma imagem onde o nome do filme era trocado por "Topa tudo por buceta" e escreveu "Aí é foda".

"Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui Sempre me pedem para vir no tt [Twitter], mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso", disse Carla Diaz.



Após a publicação da atriz, Leonardo, também através do Twitter, se desculpou. "Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas", disse o ator."De fato preciso aprender ainda a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição. Fui inconsequente, irresponsável e estendo meu pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas", disse o ator que interpretou Daniel Cravinhos, ao lado de Carla, que interpretou Suzane von Richthofen.