Carla Diaz curte dias de folga em luxuoso hotel na Praia do Forte

Carla Diaz resolveu antecipar o fim de semana e colocar o bronze em dia na Bahia. A atriz está hospedada desde a quinta-feira (25) no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, a convite do luxuoso complexo hoteleiro, que está celebrando seus 37 anos com uma programação musical cheia de atrações.

Em seus stories, Carla, que estrelou ano passado os filmes “A menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou meus Pais”, dando vida a Suzane von Richthofen, mostrou o quarto em que está hospedada e lamentou não poder ficar o fim de semana todo para a festa do Tivoli, que vai contar com shows do Jota Quest, Timbalada e Jammil. O evento é exclusivo para hóspedes.

