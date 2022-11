Carla Diaz é surpreendida e recebe pedido de casamento: 'Difícil explicar'

A ex-BBB e atriz da Globo, Carla Diaz, compartilhou nas redes sociais que recebeu um pedido de casamento do namorado, Felipe Becari. A famosa postou nesta terça-feira (1°) as fotos do momento do pedido e emocionou os fãs.

O noivo também publicou diversos cliques no Instagram, comemorando o tão esperando sim da atriz. "Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?", escreveu.

O relacionamento começou no final de 2021 e, mesmo com os altos e baixos, o casal não se deixou abalar por fofocas. O amor falou mais alto e irão se casar em breve.

"Carla, que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você", disse Felipe.