Carla Perez colore domingo da criançada com sua Pipoca Doce

O clima festivo reinou no mundo infantil com a Pipoca Doce de Carla Perez, que comanda o tradicional trio todo domingo de Carnaval. Antes com cordas e até abadá, a pipoca de Carla agora é totalmente democrática, atraindo famílias que fazem questão de brincar com os pequenos.

Para Carla Perez, é mais que justo que toda criança também possa aproveitar a festa momesca. Por isso, não faltou serpentina, chuva de espuma e confetes de todas as cores para alegrar a manhã deste domingo (19) no Campo Grande.

Ao lado do trio, a enfermeira Natiele Andrade, 28, levou pela primeira vez a filha Lara, de dois anos, para conhecer a folia. "Ela estava ansiosa para vir para essa festa. De tanto que me ouviu falar, ela me pediu para trazê-la. De tanto eu gostar, ela acabou gostando também", contou, orgulhosa.

Apesar de não gostar mais de pular Carnaval, o motorista de aplicativo Ademar Jesus, 30, decidiu com a esposa que seria uma boa programação levar os filhos Guilherme, 7, e Lara, 10, para ver a Pipoca Doce. "Guilherme é autista, mas ama festa. Lara sempre pediu para vir. Então, nós trouxemos eles para ver o que ia dar. Gosto da proposta da Pipoca Doce e eles gostam de se divertir", disse.

Para deixar a diversão ainda mais completa, a dupla Patati e Patatá foram convidados de Carla Perez e cantaram seus clássicos infantis. Com a certeza de que os palhaços eram reais, não houve chororô nem revolta, apenas vibração e alegria.

Outra dupla convidada por Carla foi a cantora Tays Reis e seu companheiro Biel. Com a empolgação lá em cima, Tays tocou o seu sucesso 'Paredão da Metralhadora', que embalou a dança das crianças. Na oportunidade, a cantora ainda declarou sua admiração à Carla e Xanddy. "É uma admiração para a gente [ela e Biel] e exemplo de como queremos criar nossos filhos", destacou.

Presentes no trio, representantes do Conselho Tutelar posaram com Carla, que deu um recado para os pais ficarem alertas quanto a qualquer sinal de abuso infantil e ensinarem os filhos sobre quais partes do corpo não devem ser tocadas.

Nesta segunda-feira, Carla Perez puxa sua Pipoca Doce mais uma vez. Na ocasião, os convidados serão o marido da ex-dançarina, o cantor Xanddy Harmonia, Scheila Melo e Scheila Carvalho.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.