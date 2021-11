Carla Perez completa 44 anos e ganha declaração de Xanddy: 'A mais amorosa'

A dançarina baiana Carla Perez completou 44 anos nesta terça-feira (16) e ganhou uma declaração nas redes sociais do marido, o cantor e vocalista do Harmonia do Samba, Xanddy, com quem é casada há 20 anos.

Na postagem, Xanddy revelou que Carla é uma pessoa forte, mas também sensível. Disse ainda que sente-se feliz por dividir a vida com uma mulher tão intensa, amorosa e preocupada com todos.

"Hoje é aniversário dela, a mulher que mexe com a vida de todos nós. A mais intensa e mais amorosa, preocupada com os detalhes, preocupada com todos. A mais forte e mais sensível tbm. A mulher que Deus me presenteou, nos presenteou. Amor da minha vida inteira, como eu sou feliz em dividir essa jornada com vc. Hoje e sempre, meu desejo é a sua felicidade, saúde, paz, amor, alegria e todas as coisas boas da vida que vc merece. Que o Sr. Jesus continue sendo o caminho e a luz. Eu te amo muito, meu neném! Meu girassol. Feliz aniversário. O dia hoje é todinho seu. Vamos celebrar ele do jeitinho que vc merece."

A filha mais velha do casal, Camilly Vitória, também homenageou a mãe nas redes sociais:

"Feliz aniversário amor de minha vida!!! A mulher mais linda do universo! Deus abençoou nossa família com uma mãe tão maravilhosa! +22 aninhos e só fica mais linda cada ano que passa! EU TE AMOOOOOOOOOOOOO. Estou morrendo de saudade meu neném. Volta logo pra eu te apertar e te encher de beijos"

Uma dia antes de completar 44 anos, na segunda-feira (15), foi o aniversário da mãe de Carla Perez. A dançarina, também pelas redes, parabenizou Ivone Perez.

"Mãe, a senhora é a minha inspiração, exemplo de uma mulher guerreira e vitoriosa. Receba todas as bênçãos do Senhor Jesus Cristo para viver muitos e muitos anos. Essa é a mulher em quem me espelho todos os dias da minha vida", escreveu.

Aniversário de casamento

No mês passado, em outubro, Carla e Xanddy, celebraram os 20 anos de casados e 22 anos juntos. O casal escolheu viajar para comemoração. Em Abu Dhabi, mais uma vez, Xanddy se declarou para Carla Perez: "Sim amor, eu te digo sim mil vezes.Te amo, @carlaperez ".

Carla e Xanddy também aproveitaram para fazer uma tatuagem com a data do casamento e logo acima " 1 Coríntios 13", trecho da bíblia que faz referência ao amor.

Nas Maldivas, Xanddy fez uma postagem sobre o assunto e, na ocasião, disse que a nova tatuagem do casal simbolizava "a força da nossa aliança":

"22 anos juntos, 20 de casados, olhando pra mesma direção, sempre!! Sou um homem privilegiado por ter vc, meu amor. Obrigado por tudo, que a nossa caminhada seja até eternidade. Temos muito o que celebrar, então vamos aproveitar, pq oficialmente hoje é o nosso diaaaaaaaaaaa. Ano passado casamos mais uma vez, este ano o rabisco que simboliza a força da nossa aliança. Te amo infinito, meu neném"