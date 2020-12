Um passeio do casal Carla Perez e Xanddy temrminou com "queixas" do cantor sobre a escolha do presente da esposa. No vídeo, publicado no Instagram de Carla, Xandy brinca que o item de grife, escolhido pela ex-dançarina, tem valor de um "presente do ano inteiro", diz mostrando a sacola da grife Louis Vuitton.

"Não me chame mais pra shopping. Nunca mais na vida", diz Xanddy. No vídeo, Carla ri e responde ao marido. "Aniversário é só uma vez por ano". Carla completou 43 anos no mês passado. Casados há 19 anos, os baianos são pais da cantora Camilly Victória e de Victor Alexandre.