Carla Perez leva dupla Patati Patatá para trio do Algodão Doce

Carla Perez subiu ao trio para comandar seu bloco infantil, a Pipoca Doce, na manhã deste domingo (19). Ela chamou a dupla mais famosa entre a criançada para subir ao trio: os palhaços Patati e Patatá.

Na rua, muitas famílias com crianças assistiram à passagem do trio no circuito do Campo Grande.

Em cima do trio, a cantora Tays Reis, que está acompanhada do companheiro Biel, disse que Carla Perez e Xanddy são exemplos para o casal.

"É uma inspiração para a gente e exemplo de como queremos criar nossos filhos", disse a cantora, que trouxe para o trio o sucesso 'Metralhadora', animando as famílias no Campo Grande.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.