Carla Perez recebe Scheila Carvalho e Sheila Mello no trio: 'História linda'

A cantora Carla Perez recebeu convidadas mais que especiais nesta segunda-feira (20), no desfile do bloco Pipoca Doce no Campo Grande. As ex-dançarinas do É o Tchan Scheila Carvalho e Sheila Mello subiram no trio para dançar um pout-porri com sucessos do grupo ao lado de Carla. Nem a chuva desanimou a criançada, que acompanhava a festa com os pais e responsáveis.

"Que delícia estar aqui com você curtindo esse bloco gostoso. Passa um flashback, poder reviver esse momento aqui com você está sendo incrível", disse Scheila Carvalho. "Dançar ao lado de Carla mais uma vez, uma história linda que a gente construiu e até hoje as pessoas curtem. Sensação de dever cumprido", disse, mostrando o figurino em alusão ao passado do grupo.

Carla lembrou que esse ano há uma homenagem aos 30 anos do Tchan. "Nada mais que agradecimento, amor, respeito, independente de qualquer coisa. Que nem casamento, às vezes tem suas diferenças...", disse ela.

O marido de Carla, Xanddy Harmonia, também estava no trio. "Isso me lembrou minha infância", brincou ele.

Sheila Mello, também com um figurino clássico, falou da emoção de estar ali, mesmo sem ter tido tanto contato com Carla na época do grupo. "Que privilégio", disse ela.

Carla então fez uma surpresa para a ex-dançarina. "Hoje em especial, te coroo a rainha do Pipoca Doce", disse Carla. Sheila agradeceu a homenagem. "Eu entrei em 98, mas vocês já estavam na vida dos brasileiros. Eu, muito fã, te mandei uma carta dizendo que ia honrar muito o shortinho", brincou Sheila. "Você foi protagonista na dança, como mulher, é uma honra ser a rainha".

