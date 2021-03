Carla se ajoelha para Arthur: 'Quer ser meu parceiro no amor e no jogo?'

A expectativa de boa parte do público que colocou Carla Diaz no quarto falso era de que, ao assistir o programa, ela abrisse os olhos para Arthur. Pois bem. Após retornar para a casa, a atriz abraçou, beijou, ajoelhou e pediu o crossfiteiro em "namoro": "Quer ser meu parceiro no amor e no jogo?", disse a loira, que recebeu o "sim" do amado.

A volta dela ao programa foi bem barulhenta. Vestida de Dummy, ela bateu nos quartos onde os brothers e sisters dormiam, mandando todos irem para o gramado. Lá, enquanto os participantes concabulavam sobre o que estava acontecendo, Carla tirou a máscara.

João, Camilla, Pocah, Viih Tube e Juliette imediatamente correram para abraçá-la. Sarah, Caio, Rodolffo, Projota, Fiuk e Gil nem tchum para ela, voltaram pro quarto para dormir. Arthur, por sua vez, deu um sorriso amarelo - como se não estivesse muito feliz com o retorno.

Após isso, no entanto, foi ao encontro de Carla e os dois se beijaram e abraçaram durante alguns segundos. Logo depois veio o tal pedido. Assista: