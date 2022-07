Carla Zambelli se revolta e abandona podcast após xingar apresentador: "Muito burro"

A deputada federal Carla Zambelli (PL), não gostou nada do rumo da conversa que teve nesta segunda-feira (4) no podcast Flow. A aliada do presidente Bolsonaro (PL) se irritou com a conversa e deixou a mesa de debate no meio do bate-papo.

O tema da conversa era o voto de deputada a favor do orçamento secreto, referido pelos presentes como "fundão". Depois que o apresentador apontou o voto favorável de Zambelli, ela se irritou e o xingou com palavrões. "Eu não vou explicar de novo porque tu é muito burro", disse.

“Eu não vou explicar de novo porque tu é muito burro, véio, p*ta que p*riu, eu não acredito nisso, eu expliquei todos os detalhes. Eu vou mij*r”, completou. O assunto ficou entre os mais comentados das redes sociais e, no Twitter, acabou ficando nos trends topics.